"Артек" перенес смену для детей из Приморья из-за коронавируса

11.02.20 14:08

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Руководство Международного детского центра "Артек" приняло решение перенести с марта на октябрь смену для детей из Приморского края из-за опасений распространения нового коронавируса.

"В министерство образования Приморского края пришло официальное письмо из Международного детского центра "Артек", сообщающее о переносе квот Приморского края с третьей мартовской смены на 12-ую в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и недопущения распространения коронавирусной инфекции", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства Приморского края во вторник.

Уточняется, что дети из Приморья смогут отдохнуть в международном детском центре в октябре-ноябре 2020 года.

Квота рассчитана на 43 ребенка.

Как сообщалось, новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года.

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Граница РФ с КНР на Дальнем Востоке закрыта распоряжением правительства РФ для предотвращения распространения коронавируса.