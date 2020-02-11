МВД РФ предлагает фиксировать техосмотр на видео

11.02.20 14:25

© РИА Новости. Денис Абрамов

11 февраля. Interfax-Russia.ru - В МВД России разработали правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО), сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

"Проектами постановлений предусматривается усовершенствование процедуры формирования системы техосмотра, которая связана с введением видеофиксации прохождения техосмотра, оформлением электронной диагностической карты, а также с возложением контроля за проведением техосмотра на полицию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Соответствующие правила отражены в разработанных министерством проектах двух постановлений правительства РФ.

По данным МВД, целью нововведений является исключение случаев фальсификации проведения техосмотра и обеспечение качественной проверки технического состояния автомобилей, что позволит снизить процент аварий по причине неисправности транспортных средств.

Правилами ведения системы техосмотра регламентированы особенности оформления диагностических карт, присвоения им статуса действующих, архивных или аннулированных, специфика и сроки их хранения в информационной системе. "В частности, устанавливаются возможные способы защиты данных электронных документов", - отмечено в сообщении.

"В правилах также определяется порядок взаимодействия системы техосмотра с информационной системой обязательного страхования, а также порядок информационного и практического взаимодействия всех участников, задействованных в осуществлении процедуры техосмотра", - сказали в МВД.

В настоящее время проекты нормативных правовых актов проходят общественное обсуждение на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.

Ранее сообщалось, что государственный надзор за деятельностью компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся техосмотром, было предложено поручить подразделениям МВД России. Соответствующий проект постановления правительства РФ был опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов в начале февраля.