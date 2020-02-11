По мировым ценам: Минск и Москва договорились о поставках нефти
  
Трагедия на Пхукете: российские дети погибли в столкновении двух катеров в Таиланде
   
Объединить усилия: сибирские ученые помогут Китаю в борьбе с коронавирусом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
11.02.20 14:25

МВД РФ предлагает фиксировать техосмотр на видео

© РИА Новости. Денис Абрамов
11 февраля. Interfax-Russia.ru - В МВД России разработали правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО), сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

"Проектами постановлений предусматривается усовершенствование процедуры формирования системы техосмотра, которая связана с введением видеофиксации прохождения техосмотра, оформлением электронной диагностической карты, а также с возложением контроля за проведением техосмотра на полицию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Соответствующие правила отражены в разработанных министерством проектах двух постановлений правительства РФ.

По данным МВД, целью нововведений является исключение случаев фальсификации проведения техосмотра и обеспечение качественной проверки технического состояния автомобилей, что позволит снизить процент аварий по причине неисправности транспортных средств.

Правилами ведения системы техосмотра регламентированы особенности оформления диагностических карт, присвоения им статуса действующих, архивных или аннулированных, специфика и сроки их хранения в информационной системе. "В частности, устанавливаются возможные способы защиты данных электронных документов", - отмечено в сообщении.

"В правилах также определяется порядок взаимодействия системы техосмотра с информационной системой обязательного страхования, а также порядок информационного и практического взаимодействия всех участников, задействованных в осуществлении процедуры техосмотра", - сказали в МВД.

В настоящее время проекты нормативных правовых актов проходят общественное обсуждение на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.

Ранее сообщалось, что государственный надзор за деятельностью компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся техосмотром, было предложено поручить подразделениям МВД России. Соответствующий проект постановления правительства РФ был опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов в начале февраля.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.02.20 17:29
Экс-президенты РФ смогут стать пожизненными сенаторами - Крашенинников
.
  11.02.20 15:18
В Москве расширят программу бесплатного переобучения для женщин с маленькими детьми
.
  11.02.20 13:18
Зюганов: пожизненный статус сенаторов в РФ могли бы получать люди масштаба Примакова
.
  11.02.20 11:40
Снегоплавильный комплекс построят на востоке Москвы
.
  11.02.20 11:27
Москвичи смогут оплатить электроэнергию в соцсетях
.
  11.02.20 10:39
Доходы столичного бюджета от малого и среднего бизнеса в 2019 году выросли почти на 9%
.
  11.02.20 10:36
Оборудование для "канатки" над Химкинским водохранилищем произведут в Технополисе "Москва"
.
  10.02.20 17:35
В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск
.
  10.02.20 17:12
Разыгравший "приступ" коронавируса в метро пранкер арестован по подозрению в хулиганстве
.
  10.02.20 16:10
Число участников парада Победы в Москве в этом году увеличится до 15 тыс. человек


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket