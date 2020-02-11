Мишустин возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства

11.02.20 14:38

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Сегодня я хотел сообщить вам первым новость о том, что я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", - сказал он на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Новгородской области.

"Приглашаю вас к этой работе, и уже сегодня, прямо сейчас давайте начнем в Новгородской области первое предварительное заседание этой комиссии", - продолжил Мишустин.

Глава правительства отметил значение МСП для моногородов и небольших населенных пунктов.

В связи с этим, он напомнил о существовании нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", с реализацией которого увязано достижение целого ряда национальных целей развития, в том числе вхождение страны в пятерку крупнейших экономик мира.

Мишустин обратил внимание участников встречи на целый ряд государственных мер поддержки МСП, в том числе льготное налогообложение и льготное кредитование, в рамках которого в текущем году планируется выдать льготных займов на сумму примерно в 1 трлн рублей, а до 2024 года - на 10 трлн рублей.

Также к таким мерам премьер отнес доступ МСП к госзакупкам, создание центров "Мой бизнес".

В связи с этим Мишустин обратил внимание глав регионов на необходимость активнее информировать бизнесменов о том, что государство делает для развития МСП.