Китайская студентка, заболевшая коронавирусом, выписана из тюменской больницы

11.02.20 14:43

© РИА Новости. Мигель Кандела

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Студентку из Китая заболевшую коронавирусом, во вторник выписали из тюменской инфекционной больницы, сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

"Все последующие лабораторные исследования показали, что все хорошо. И сегодня мы ее (студентку - ИФ) выписали", - сказала Куликова на брифинге в Тюмени во вторник.

Со своей стороны, глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что студентка может свободно передвигаться. "Нет никаких ограничений для ее передвижений", - отметила она.

"Специфическая никакая противовирусная терапия ей (студентке - ИФ) не проводилась, ей проводилась патогенетическая терапия. (...) С учетом того, что заболевание у нее протекало в совершенно легкой форме, с небольшим подъемом температурой, с невыраженной симптоматикой, в отношении нее не требовались специальные мероприятия медицинские, поэтому обычное симптоматическое лечение как при любом ОРВИ", - добавила Куликова.

Он также сообщила, что студентов, которые летели с китаянкой, по окончании карантина также выпишут, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные.

Китайская студентка проходила лечение в областной инфекционной больнице с 3 февраля.