Росгидромет: в европейской части России скоро наступит весна

11.02.20 14:54

© РИА Новости. Нина Зотина

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Наступление весны в европейской части России ожидается в течение ближайших нескольких недель, сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

"В европейской части России, как говорят наши ученые, весна наступит буквально скоро. Несколько недель, наверное, до нее", - сказал Шумаков журналистам в ходе рабочей поездки на открытие нового здания Гидрометцентра Удмуртии во вторник.

Он отметил, что это предварительные расчеты, и пока на эту информацию не надо опираться, так как нынешний год стал необычным по погодным условиям.

"Сложно сказать в этом году. Год необычный. Хотя такие года были - были и 100 лет назад, и 50 лет назад. Но, тем не менее, в таких условиях любой прогнозист скажет, что прогноз - это некий такой шедевр, а если он еще на 100% сбылся, то это вдвойне шедевр", - добавил Шумаков.