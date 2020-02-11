Более 2,2 тыс. жителей ДФО уже получили кредиты под 2% по льготной ипотеке

11.02.20 15:00

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 13 тыс. жителей на Дальнем Востоке подали заявки на одобрение льготной ипотеки под 2% с декабря 2019 года, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"За два месяца реализации программы 2247 человек взяли кредит под 2% для приобретения жилья на первичном рынке и строительства домов. Сумма выданных в 11 субъектах ДФО семью банками-участниками программы кредитов составила 7 млрд 842 млн рублей. Средний размер кредита - 3,49 млн рублей", - сказал Козлов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в настоящий момент проводится мониторинг и контроль цен на рынке жилья, чтобы избежать необоснованного удорожания квадратного метра из-за льготной программы.

"В 2019 году на Дальнем Востоке построено и введено в эксплуатацию 334 многоквартирных дома, сдана 21 тыс. 541 квартира. В настоящее время по поручению вице-премьера Юрия Трутнева власти субъектов округа работают над обеспечением строительства новых жилищных комплексов, увеличением предложения на рынке первичной недвижимости. Работу по реализации программы и обеспечению доступности жилья координирует Минвостокразвития России в рамках специально созданной рабочей группы", - отметил Козлов.

Как сообщалось, программа "Дальневосточная ипотека" реализуется по поручению президента страны Владимира Путина. Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья. Цель программы - увеличить численность населения на Дальнем Востоке и улучшить демографическую ситуацию.

В настоящее время семь банков принимают заявки на получение ипотеки для приобретения квартиры: Банк "ДОМ.РФ", Азиатско-Тихоокеанский банк, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Дальневосточный банк, Алмазэргиэнбанк. Еще семь заканчивают формировать свои продукты и к концу апреля уже смогут включиться в программу.