Фальков не будет пересматривать итоги реформы РАН

11.02.20 15:02

© РИА Новости. Владимир Астапкович

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Глава Минобрнауки России Валерий Фальков считает нецелесообразным пересмотр статуса или организационной формы Российской академии наук (РАН), закрепленных в рамках резонансной реформы науки 2013 года.

"Непреодолимых вопросов в рамках сегодняшнего взаимодействия у нас нет. А если проводить ревизию тех решений, которые были приняты ранее, то это противоречит принципу преемственности. Он подразумевает отсутствие ревизии, непересмотр, в том числе, нормативных оснований, последовательность в кадровой политике и так далее", - сказал Фальков на брифинге в РАН по итогам заседания президиума Академии, отвечая на вопрос о пересмотре статуса РАН.

Российская академия наук в 2013 году прошла через одну из самых масштабных реформ в своей истории, в результате нее РАН была объединена с РАМН и Россельхозакадемией и лишилась сети академических институтов. В результате реформы, в частности, федеральным законом было установлено, что РАН является бюджетным учреждением (ФГБУ), что неоднократно становилось объектом критики внутри научного сообщества.