В Москве расширят программу бесплатного переобучения для женщин с маленькими детьми

11.02.20 15:18

© РИА Новости. Кирилл Брага

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Действие городской программы обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком будет расширено, соответствующее постановление принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник.

Теперь программу бесплатного профессионального переобучения и дополнительного образования смогут пройти неработающие женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста до семи лет. Ранее стать участниками программы могли только мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Подобная программа действует в Москве с 2013 года и ее участницами стали порядка 10 тыс. женщин.

Кроме того, впервые в программе смогут участвовать женщины-индивидуальные предприниматели и самозанятые, занимающиеся воспитанием детей в возрасте до семи лет. Они смогут как повысить квалификацию, так и получить новую профессию.

Остальные условия участия в программе остались прежними: женщины должны иметь гражданство РФ и постоянное местожительство или регистрацию в Москве.

Бесплатное обучение организуют учебный центр "Профессионал" и специализированный центр занятости "Моя карьера". Предлагаются очная, очно-заочная и дистанционная формы обучения. Занятия проходят в вечернее время и выходные дни. Центр "Профессионал" планирует оборудовать детскую игровую комнату, чтобы мамы могли брать с собой на обучение детей.

Длительность программ обучения составляет от двух недель до двух месяцев. Предусматриваются также более продолжительные курсы. Участники программы получают стипендию, размер которой определяется индивидуально в зависимости от учебной программы. Женщины могут выбрать программу переобучения исходя из имеющегося уровня образования, профессиональной квалификации и личных интересов.

Для участия в программе необходимо подать заявление в центре занятости населения "Моя работа" либо в специализированном центре "Моя карьера". С собой нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ об образовании.

Ожидается, что в 2020-2021 годах в программе примут участие порядка 4 тыс. женщин.