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11.02.20 15:25

Инвестиции Роснефти в 2019 году составили почти 1 трлн рублей

© РИА Новости. Алексей Дружинин
11 февраля. Interfax-Russia.ru - Инвестиции НК "Роснефть" в 2019 году составили почти 1 трлн рублей, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Объём инвестиций в прошлом году составил, как и предполагалось, почти триллион рублей. Компания продолжает сохранять лидирующее положение по удельным капитальным затратам нефте- и газодобычи", - передает слова Сечина пресс-служба президента.

Инвестиции компании в 2018 году составили 900 млрд руб. В 2020 году компания планирует сохранить капвложения на уровне прошлого года.

Сечин также сообщил, что добыча углеводородов "Роснефти" по итогам 2019 года осталась примерно на уровне предыдущего года.

"Объем добычи по итогам 2019 года остался на уровне предыдущего года - это 285,5 миллиона тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте). И при этом среднесуточный уровень добычи составил 5,8 миллиона баррелей в сутки. Это очень хороший результат, один из лучших в глобальной отрасли", - передает пресс-служба президента РФ слова Сечина.

"По итогам 2019 года выполнено сейсморазведочных работ 2D в объеме почти три тысячи погонных километров, 3D - 11,3 тысячи квадратных километров, что на 12,3% больше предыдущего года. На суше, по текущим оценкам, будет завершено испытание 144 поисково-разведочных скважин с успешностью на уровне почти 90%", - добавил глава "Роснефти".

Объем переработки нефти и газового конденсата в прошлом году составил 110 миллионов тонн, в том числе больше 10 миллионов тонн на НПЗ компании за рубежом, обеспечив в полном объёме потребность внутреннего рынка и обязательства компании, добавил Сечин.

Глава "Роснефти" отметил, что расходы "Роснефти" на добычу являются "самыми низкими в мире среди публичных (нефтяных) компаний".

По его словам, "восполнение запасов идёт опережающими темпами: порядка 180% от накопленной добычи".

Сечин отметил, что добыча осталась на уровне 2018 года. "Как раз ограничения ОПЕК+ мы выполняли, и это привело к некоторому сдерживанию добычи. Но это повлияло на ценовые параметры на рынке", - заметил он.

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