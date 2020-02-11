Программа арендного жилья для малоимущих требует софинансирования из бюджетов

11.02.20 15:27

© РИА Новости. Владимир Трефилов

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Реализация программы по строительству некоммерческого социального арендного жилья для граждан с доходами ниже среднего требует софинансирования из федерального и регионального бюджетов, рассказал управляющий директор ДОМ.РФ Кирилл Захарин.

"Необходимо принять решения, в основе которых будет лежать принцип, что расходы семей на оплату квартиры должны составлять не более 30-40% от дохода. При этом ставка может быть субсидирована", - отметил Захарин на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству на тему "Развитие сектора арендного жилья".

Напомним, что Минстрой России и ДОМ.РФ разрабатывают концепцию программы некоммерческого социального арендного жилья для граждан с доходами ниже среднего, которые не могут приобрести жилье в собственность с помощью ипотечного кредита. Реализация концепции требует четкого определения источника финансирования за счет средств бюджетной системы.

Захарин подчеркнул, что создание некоммерческого арендного фонда позволит достичь целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда" по обеспечению доступной жилой площадью до 5 млн семей в год, а также достижению объёмов строительства около 120 млн кв.м жилой недвижимости к 2024 году.

В свою очередь директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко отметила, что в дальнейшем при разработке программы, возможно, будет выделены целевые категории, на которые будет рассчитано некоммерческое арендное жилье.

"В дальнейшем мы, возможно, придём к градации уровня нуждаемости, но пока говорим обо всех социальных категориях граждан", - сказала она.

Разработка программы начинается уже в этом году. На 2020 год запланированы систематизация всех категорий граждан, имеющих право на поддержку, а также создание механизма компенсации льготной арендной ставки.

Напомним, что в целом, рынок арендного жилья в Росси составляет 240 млн кв.м или около 9% жилого фонда многоквартирных домов. В России в арендованном жилье проживают около 10% населения, в Германии - 40%, в США - 32%. При этом РФ этом официально регистрируется только 5 тыс. договоров.