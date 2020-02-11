Счетная палата в 2020г проверит использование средств бюджета на ж/д подходы к Крымскому мосту

11.02.20 15:34

Фото инфоцентра "Крымский мост"

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Счетная палата РФ планирует в текущем году проверить использование бюджетных средств на разработку документации и строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту, говорится в материалах ведомства.

"Контрольное мероприятие "Проверка расходования бюджетных средств на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию "Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив" в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" в 2019 году и истекшем периоде 2020 года", - отмечается в плане проверок Счетной палаты.

Проверка коснется Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор, Москва) и ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД, структура Росжелдора, Симферополь).

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, 1 июля 2020 года.

Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" (СГМ), составляет порядка 228 млрд рублей.

Как сообщалось, правительство России в 2017 году определило СГМ единственным исполнителем работ по строительству ж/д подходов к мосту со стороны Крыма. СГМ и Росжелдор заключили контракт на проект. Кабмин в 2018 году увеличил его стоимость на 2,96 млрд рублей - до 19,9 млрд рублей. Финансирование предусмотрено в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма.

Строительство предполагала прокладку по территории Крыма 18-километровой ветки, которая примкнет к участку железной дороги Керчь-Джанкой. Линия будет двухпутной, неэлектрифицированной, с возможностью электрификации в будущем.

Железнодорожные примыкания на востоке Крыма к мосту через Керченский пролив планируется электрифицировать к концу 2020 года, следует из материалов системы "СПАРК-Маркетинг".

Тендер проводил Росжелдор. Подряд получил ФГУП "Управление ведомственной охраны министерства транспорта Российской Федерации" ("УВО Минтранса РФ") и его керченский филиал.

Стоимость контракта составляет более 4,204 млрд рублей (с учетом НДС). Работы будут выполнены за счет средств из федерального бюджета.

Речь идет об электрификации на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив - крымский пгт Багерово. Работы на востоке Крыма - один из этапов проекта "Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив - Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь".

Минтранс РФ предлагает включить мероприятия по финансированию электрификации ж/д участков Крымского моста, подходов к нему и участка до Джанкоя в ФЦП развития Крыма, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих президенту Владимиру Путину в третьей декаде декабря 2019 года.

"Электрификация до Джанкоя сама по себе стоит 38,8 (млрд рублей - ИФ)", - сказал глава Минтранса.