Пробы на коронавирус у госпитализированной школьницы в ЯНАО оказались отрицательными

11.02.20 15:47

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Результаты исследований материала госпитализированной с ОРВИ ученицы школы N8 города Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) отрицательные, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Поступили отрицательные результаты исследования материала на наличие нового коронавируса 2019- nCoV у жительницы города Ноябрьск", - говорится в сообщении.

Всего из Китая на Ямал с начала года прибыли 24 человек, под наблюдением находится 18 человек.

Как сообщалось, школа N8 Ноябрьска, где учится госпитализированная девочка, была закрыта на карантин.