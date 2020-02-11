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11.02.20 15:47
Пробы на коронавирус у госпитализированной школьницы в ЯНАО оказались отрицательными
"Поступили отрицательные результаты исследования материала на наличие нового коронавируса 2019- nCoV у жительницы города Ноябрьск", - говорится в сообщении.
Всего из Китая на Ямал с начала года прибыли 24 человек, под наблюдением находится 18 человек.
Как сообщалось, школа N8 Ноябрьска, где учится госпитализированная девочка, была закрыта на карантин.
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