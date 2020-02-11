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11.02.20 15:55

День открытых дверей пройдет в апреле в Русском музее

© РИА Новости. Евгения Новоженина
11 февраля. Interfax-Russia.ru - День открытых дверей пройдет в Русском музее 25 апреля, сообщила на пресс-конференции, посвященной 125-летию музея, замминистра культуры РФ Алла Манилова.

"25 апреля - день открытых дверей в Русском музее, потому что это абсолютно бесплатное посещение для всех, всех событий, весьма демократично не смотря на имперский статус и имперский генезис музея", - сказала Манилова.

Кроем того она рассказала, что 12 февраля в рамках празднования 125-летия музея пройдет ряд масштабных мероприятий. Первое из них - открытие в Михайловском замке выставки "Александр III: император и коллекционер".

Также, подчеркнула Манилова, важным событием станет масштабная выставка даров Русскому музею.

"Поскольку Русский музей имеет много площадок, много дворцов, коллеги придумали отличную акцию, когда во всех дворцах будут одновременно представлены дары Русскому музею, то, из чего создавалась коллекция. Это абсолютно новый подход и новый формат, это будет интересно не только петербуржцам, но и туристам", - отметила Манилова.

Также в этом году состоится торжественное открытие парадных залов Михайловского замка после масштабной реконструкции, которая проводилась последние годы.

В свою очередь директор музея Владимир Гусев сообщил журналистам, что в ноябре будут открыты после реставрации залы Михайловского замка.

"Больше 80% отреставрировано (...), мы откроем их в ноябре во время Культурного форума", - отметил Гусев.

По его словам, в этих залах разместится отдел постоянной экспозиции "Романовы России". Также в залах будут представлены четыре картины, заказанные для замка Павлом I. Это две картины Григория Угрюмова ("Взятие Казани Иваном Грозным" и "Призвание Михаила Федоровича Романова на царство") и два полотна Джона Аткинсона, переданные музею Третьяковской галереей ("Крещение князя Владимира" и "Куликовская битва").

Гусев отметил, что полотна будут экспонироваться впервые.

Директор хранилища добавил, что в юбилейный год также запланирована выставка, посвященная 75-летию Великой Победы. Также в музее откроется экспозиция, посвященная 150-летию Александра Бенуа.

Русский музей - самое большое в мире собрание русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято Александром III. Позднее, в 1895 году, Николай II подписал указ "Об учреждении особого установления под названием "Русского Музея Императора Александра III" и о представлении для сей цели приобретенного в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, службами и садом".

Коллекция музея насчитывает около 400 тыс. экспонатов.

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