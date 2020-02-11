"Аэрофлот" весной начнет летать из Красноярска в Братск

11.02.20 16:29

© РИА Новости. Максим Блинов

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Аэрофлот" 29 марта откроет прямые авиарейсы по маршруту Красноярск - Братск - Красноярск, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты будут выполняться ежедневно на воздушных судах Sukhoi SuperJet 100. Продолжительность рейсов составит 1 час 15 минут. Из Красноярска в Братск самолет будет вылетать в 15:45, из Братска в Красноярск - в 19:00 (время местное).

"Полеты по данному направлению открываются в связи с созданием в Красноярске международного хаба группы "Аэрофлот". Он станет для "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) вторым базовым аэропортом", - говорится в сообщении.

В настоящее время полеты из Красноярска в Братск осуществляет авиакомпания "Нордстар" по средам и субботам. Время в пути - 1 час 45 минут.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот - российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".