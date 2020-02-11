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11.02.20 16:29
"Аэрофлот" весной начнет летать из Красноярска в Братск
Полеты будут выполняться ежедневно на воздушных судах Sukhoi SuperJet 100. Продолжительность рейсов составит 1 час 15 минут. Из Красноярска в Братск самолет будет вылетать в 15:45, из Братска в Красноярск - в 19:00 (время местное).
"Полеты по данному направлению открываются в связи с созданием в Красноярске международного хаба группы "Аэрофлот". Он станет для "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) вторым базовым аэропортом", - говорится в сообщении.
В настоящее время полеты из Красноярска в Братск осуществляет авиакомпания "Нордстар" по средам и субботам. Время в пути - 1 час 45 минут.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот - российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".
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