По мировым ценам: Минск и Москва договорились о поставках нефти
  
Трагедия на Пхукете: российские дети погибли в столкновении двух катеров в Таиланде
   
Объединить усилия: сибирские ученые помогут Китаю в борьбе с коронавирусом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
11.02.20 16:44

"Плоские" тарифы Аэрофлота в ДФО могут оставить только для местных жителей

© РИА Новости. Максим Блинов
11 февраля. Interfax-Russia.ru - Доступ к "плоским" тарифам "Аэрофлота" на Дальний Восток могут оставить только для местных жителей, такой вариант модернизации этой тарифной системы будет отработан на рейсах в Магадан, сообщил замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик.

"Скорее всего, мы не станем делать это сразу и на весь Дальний Восток. Мы выберем какой-то пилотный регион, сейчас мы рассматриваем Магаданскую область, и на нем попробуем какой-то "пилот" откатать, посмотрим, как это будет работать", - сказал Юрчик журналистам во вторник.

"Главная задача - не ограничить возможности жителей региона, а расширить их. Вы знаете, что постоянно возникали вопросы, что "плоскими" тарифами пользуется тот бизнес, который вполне может оплатить коммерческие тарифы. Ну, пришло время и этот вопрос как-то решить", - добавил он.

Вместе с тем замминистра отметил, что такой вариант модернизации "плоских" тарифов предстоит тщательно изучить, поскольку он несет в себе риски.

"Объясню, почему с этим нужно быть очень осторожными. Дело в том, что у нас есть несколько регионов, куда летает только одна авиакомпания и только по "плоским" тарифам. И может так получиться, что если мы неправильно или неумело подойдем к реформированию, регионы просто окажутся отрезанными от других регионов. Например, мы оставляем "плоские" тарифы только для жителей Дальнего Востока - а как будут добираться в Магадан родственники, туристы? Как будут добираться студенты, которые проживали раньше в Магадане, к своим родителям? Все эти вопросы очень чувствительные, поэтому хотим с разных сторон к этой теме подойти", - сказал Юрчик. По его словам, решение будет приниматься во взаимодействии с Минвостокразвития и регионами.

"Плоские", то есть не меняющиеся в течение года, тарифы "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) ввел в 2015 году, в 2018 г. к программе присоединилась его дочерняя авиакомпания "Россия". "Плоские" тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Они доступны для всех категорий граждан. Стоимость билета "Аэрофлота" в города ДФО и обратно - 26,100 тыс. руб., "России" - 22,950 тыс. руб. Это значительно ниже себестоимости этих рейсов, при этом государство их не субсидирует.

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял прошлым летом, что, по его мнению, компания должна постепенно уходить от "плоских" тарифов, поскольку эта программа убыточна и в целом является нерыночной мерой. Позднее о необходимости реформирования системы заявил и глава Минтранса РФ, председатель совета директоров "Аэрофлота" Евгений Дитрих, который назвал ее "тормозом, сдерживающим развитие перевозок на Дальний Восток".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.02.20 17:29
Экс-президенты РФ смогут стать пожизненными сенаторами - Крашенинников
.
  11.02.20 15:18
В Москве расширят программу бесплатного переобучения для женщин с маленькими детьми
.
  11.02.20 13:18
Зюганов: пожизненный статус сенаторов в РФ могли бы получать люди масштаба Примакова
.
  11.02.20 11:40
Снегоплавильный комплекс построят на востоке Москвы
.
  11.02.20 11:27
Москвичи смогут оплатить электроэнергию в соцсетях
.
  11.02.20 10:39
Доходы столичного бюджета от малого и среднего бизнеса в 2019 году выросли почти на 9%
.
  11.02.20 10:36
Оборудование для "канатки" над Химкинским водохранилищем произведут в Технополисе "Москва"
.
  10.02.20 17:35
В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск
.
  10.02.20 17:12
Разыгравший "приступ" коронавируса в метро пранкер арестован по подозрению в хулиганстве
.
  10.02.20 16:10
Число участников парада Победы в Москве в этом году увеличится до 15 тыс. человек


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket