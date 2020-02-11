Минтранс РФ одобрил идею создать авиакомпанию для ДФО на базе "Авроры"

11.02.20 16:59

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Идея создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке на базе дочерней компании "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) "Аврора" кажется вполне здравой, заявил замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик.

Как сообщалось, в декабре президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать создание авиакомпании с парком из российских самолетов для перевозок в ДФО и "труднодоступных районах". Сахалинские власти предложили создать перевозчика на базе "Авроры" (контрольный пакет принадлежит "Аэрофлоту", 49% - у правительства Сахалинской области). Сейчас парк "Авроры" состоит из 23 самолетов иностранного производства: европейских Airbus A319 и канадских DHC-8/6 Twin Otter. Российскую авиатехнику создают предприятия в составе госкорпорации "Ростех".

"Аврора" - все-таки "дочка" "Аэрофлота", и я думаю, там большую роль сыграли взаимоотношения "Ростеха" и "Аэрофлота". Вы знаете, что "Ростех" - и акционер "Аэрофлота", и у них давние налажены контакты, поэтому, я полагаю, что, скорее, там на уровне "Аэрофлота" и "Ростеха" появилась эта идея. Но надо сказать, что эта идея кажется вполне здравой", - сказал Юрчик журналистам во вторник.

Он отметил, что варианты создания дальневосточной авиакомпании пока прорабатываются: оно возможно и на базе нового юрлица, и на базе существующего авиаперевозчика. Первый вариант, по словам чиновника, по предварительным подсчетам обойдется более дорого, так как "нужны стартовые деньги на создание".

"(Вариант - ИФ) на базе существующей - модернизация, развитие ее в авиакомпанию, которая будет осуществлять перевозки на базе российский судов - на первоначальном этапе дешевле, а дальше нужно все просчитать", - отметил Юрчик.