Экс-президенты РФ смогут стать пожизненными сенаторами - Крашенинников

11.02.20 17:29

© РИА Новости. Илья Питалев

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Поправки ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию предусматривают, что бывшие президенты РФ смогут получить пожизненный статус члена Совета Федерации, сообщил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

"Согласно поправкам, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации - после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации", - сказал Крашенинников журналистам во вторник.

По его словам, включать в число сенаторов бывших глав государства целесообразно, "поскольку люди, занимавшие такой пост, имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации".

УКРЕПЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Крашенинников сообщил, что "вышеуказанные предложения были инициированы членами рабочей группы, исходя из изучения опыта работы верхних палат парламентов в различных странах".

Соответствующие поправки были внесены в Госдуму группой депутатов и сенаторов, входящих в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В их числе Крашенинников, Андрей Клишас, Константин Косачев, Андрей Макаров и ряд других.

Глава комитета напомнил, что Совет Федерации "является органом федеральной власти в России, который не имеет сроков полномочий, а функционирует в системе ротации".

"В его ведение входят не только законодательные и представительные функции, но и важные кадровые вопросы, решения в области безопасности. Поэтому укрепление федеральной составляющей, в том числе за счет представителей РФ в лице выдающихся государственных и общественных деятелей, будет отвечать целям и задачам верхней палаты парламента", - пояснил Крашенинников.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КВОТА

Поступившими в профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поправками ко второму чтению законопроекта о поправке к Конституции РФ также предлагается увеличить с 17 до 30 человек "президентскую квоту" в Совете Федерации, сообщил Крашенинников.

"В настоящее время Совет Федерации комплектуется представителями регионов, а также право вносить свои кандидатуры есть у президента, Сейчас президентская норма составляет не более 10%, то есть 17 человек - представителей Российской Федерации. Поправками предлагается увеличить президентскую норму до 30 человек, из которых семь представителей могут быть назначены президентом пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности", - сказал парламентарий.

Он пояснил, что "это могут быть, к примеру, выдающиеся ученые, врачи, деятели культуры, общественные деятели".

"Для остальных представителей Российской Федерации в верхней палате парламента предлагается установить срок полномочий шесть лет, - сказал Крашенинников.

СЕМЬ ПОЖИЗНЕННО

Ранее рабочая группа по поправкам Конституции предложила увеличить президентскую квоту сенаторов до 30 человек, из них семь сенаторов будут пожизненно, сообщил Крашенинников журналистам утром во вторник.

"Будет предложено от РФ 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них пожизненно", - сказал Крашенинников.

Сейчас законом президенту дано право делегировать в верхнюю палату 17 федеральных сенаторов.