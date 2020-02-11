Ветераны в Татарстане получат по случаю юбилея Победы 100 тысяч рублей

11.02.20 17:38

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Ветераны войны - жители Татарстана к празднованию с 75-й годовщины Победы получат в дополнении к федеральной выплате в 75 тыс. рублей еще 25 тысяч руб., сообщил президент республики Рустам Минниханов во вторник на встрече с фронтовиком Гарифзяном Галиевым.

"В дополнение к федеральным выплатам в Татарстане принято решение о единовременной республиканской поддержке ветеранов войны. По 25 тыс. рублей выделят участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, награждённым знаком "Житель блокадного Ленинграда". Таким образом, в Татарстане участники Великой Отечественной войны с учетом федеральных выплат получат 100 тыс. рублей", - уточняет пресс-служба Р.Минниханова.

Кроме того, труженики тыла и вдовы участников войны дополнительно к федеральной выплате получат ещё по 5 тыс. рублей.