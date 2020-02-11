Запуск газопровода Nord Stream 2 ожидается в конце 2020г

11.02.20 17:41

© РИА Новости. Сергей Гунеев

11 февраля. Interfax-Russia.ru - Запуск газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2) ожидается в конце 2020 года, говорится в презентации, подготовленной ко Дню инвестора компании.

В начале января президент РФ Владимир Путин выражал надежду, что газопровод будет построен "до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена".

Россия сможет самостоятельно достроить газопровод "Северный поток-2", однако сроки его завершения будут сдвинуты на несколько месяцев (из-за санкций США - ИФ), заявил он.

"Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров", - подчеркнул глава государства.

"Вопрос в сроках. Это - единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев", - продолжил Путин.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке 2". Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, и их топ-менеджеров, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Запрет, прописанный в новом военном бюджете, вступил в силу немедленно.

Трубоукладчик "Северного потока 2" - компания Allseas - приостановил строительство газопровода из-за этого закона и отвел суда с трассы магистрали.

Предполагается, что строительство газопровода будет продолжено с использованием суда "Академик "Черский". В 2015 году "Газпром" (MOEX: GAZP) купил многоцелевое строительное судно, которое позднее получило название "Академик Черский". Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.