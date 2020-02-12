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12.02.20 06:06
Четыре рыбозавода в 2020г откроется на Дальнем Востоке по проекту "квоты в обмен на инвестиции"
"Четыре рыбоперерабатывающих завода в этом году уже должны сдаться из тех 16, которые уже законтрактовались. Это уже конечные решения, а не планы и размышления", - отметил глава министерства.
Кроме того, по его словам, заводы Дальнего Востока получили около 15 контрактов на строительство судов в рамках проекта "квоты в обмен на инвестиции".
"Та база судов, которая сегодня эксплуатируется, требует обновления и хотелось бы, чтобы этим занимались не верфи Китая или Кореи, а наши дальневосточные верфи", - продолжил Козлов, отметив, что работа по обновлению судов с привлечением господдержки уже ведется.
Минвостокразвития рассчитывает, что дальневосточные верфи будут иметь работу и в дальнейшем - в период обслуживания построенных судов.
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