Четыре рыбозавода в 2020г откроется на Дальнем Востоке по проекту "квоты в обмен на инвестиции"

12.02.20 06:06

© РИА Новости. Игорь Зарембо

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Компании Дальнего Востока планируют в 2020 году ввести в эксплуатацию четыре новых рыбоперерабатывающих завода, сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов во вторник в интервью телеканалу "Россия 24".

"Четыре рыбоперерабатывающих завода в этом году уже должны сдаться из тех 16, которые уже законтрактовались. Это уже конечные решения, а не планы и размышления", - отметил глава министерства.

Кроме того, по его словам, заводы Дальнего Востока получили около 15 контрактов на строительство судов в рамках проекта "квоты в обмен на инвестиции".

"Та база судов, которая сегодня эксплуатируется, требует обновления и хотелось бы, чтобы этим занимались не верфи Китая или Кореи, а наши дальневосточные верфи", - продолжил Козлов, отметив, что работа по обновлению судов с привлечением господдержки уже ведется.

Минвостокразвития рассчитывает, что дальневосточные верфи будут иметь работу и в дальнейшем - в период обслуживания построенных судов.