|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
12.02.20 06:12
Аэропорт Владивостока из-за тумана не смог принять четыре рейса
"На прибытие задержки в связи с неблагоприятными погодными условиями - туман. Рейс 6210 S7 из Красноярска должен был прилететь в 8:15 (01:15 мск), ушел на запасной аэродром в Хабаровск. Рейс 5203 S7 из Новосибирска также ушел в Хабаровск. Задерживается рейс 5609 авиакомпании "Аврора" с Южно-Сахалинска до 11:10 (04:10 мск). Рейс 5603 из Хабаровска также задержка - он в аэропорту, пока не вылетел", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе.
На отправление задержек нет.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
Interfax-Russia.ru – Девочку, живущую с рождения в перинатальном центре в Москве, передали на попечение органов опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket