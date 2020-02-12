Аэропорт Владивостока из-за тумана не смог принять четыре рейса

12.02.20 06:12

© РИА Новости. Илья Питалев

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Четыре рейса задерживаются на прибытие в аэропорт Владивостока из-за тумана, два из них отправились на запасной аэродром в Хабаровск.

"На прибытие задержки в связи с неблагоприятными погодными условиями - туман. Рейс 6210 S7 из Красноярска должен был прилететь в 8:15 (01:15 мск), ушел на запасной аэродром в Хабаровск. Рейс 5203 S7 из Новосибирска также ушел в Хабаровск. Задерживается рейс 5609 авиакомпании "Аврора" с Южно-Сахалинска до 11:10 (04:10 мск). Рейс 5603 из Хабаровска также задержка - он в аэропорту, пока не вылетел", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе.

На отправление задержек нет.