Жители крупных городов Приморья жалуются на завышенные цены на овощи

12.02.20 06:16

© РИА Новости. Владимир Тимкив

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Около ста сообщений от жителей Приморья о завышенных ценах на овощи поступило на "горячую линию" краевого Минпромторга, предпринимателей проверит УФАС.

"От жителей края на "горячую линию" поступило 96 звонков. Главам Владивостока, Уссурийска, Артема, Спасска-Дальнего даны поручения о проведении мониторинга", - сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

В случае если размер торговой надбавки на овощи превышен, местные власти направят обращение в УФАС о проведении проверки на соответствие антимонопольному законодательству.

Чтобы предотвратить дефицит овощей на рынке Приморья из-за перебоев в поставках из КНР, власти рассматривают возможность поставки недорогих овощей "борщевого набора" из Сибири.

"К социально значимым товарам из овощей относятся: картофель, морковь, лук и капуста белокочанная. Если в течение 30 дней в субъекте РФ рост цен на них составляет более 30%, правительство страны принимает меры по установлению предельной розничной цены", - отметили в пресс-службе.