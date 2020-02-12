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12.02.20 06:16
Жители крупных городов Приморья жалуются на завышенные цены на овощи
"От жителей края на "горячую линию" поступило 96 звонков. Главам Владивостока, Уссурийска, Артема, Спасска-Дальнего даны поручения о проведении мониторинга", - сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
В случае если размер торговой надбавки на овощи превышен, местные власти направят обращение в УФАС о проведении проверки на соответствие антимонопольному законодательству.
Чтобы предотвратить дефицит овощей на рынке Приморья из-за перебоев в поставках из КНР, власти рассматривают возможность поставки недорогих овощей "борщевого набора" из Сибири.
"К социально значимым товарам из овощей относятся: картофель, морковь, лук и капуста белокочанная. Если в течение 30 дней в субъекте РФ рост цен на них составляет более 30%, правительство страны принимает меры по установлению предельной розничной цены", - отметили в пресс-службе.
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