Более 450 человек остались без тепла в хакасском Черногорске из-за прорыва трубопровода

12.02.20 07:08

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Аварийная бригада работает на месте прорыва трубопровода в Черногорске (Хакасия), в результате которого 460 человек попали под отключение тепла, сообщает пресс-служба республиканского Главного управления МЧС в среду.

Авария на трубопроводе произошла около 8 утра (4:00 мск).

"Без теплоснабжения остается 28 жилых домов разной этажности - 460 человек и один социально значимый объект - детский сад", - говорится в релизе.

На месте работает шесть человек и две единицы техники.

По данным хакасского гидрометцентра, на утро среды температура воздуха в Черногорске составляет 17 градусов мороза.