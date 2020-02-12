Все авиарейсы отменены из-за метели в аэропорту Норильска

12.02.20 07:16

© РИА Новости. Антон Денисов

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Неблагоприятные погодные условия стали причиной отмены всех авиарейсов в аэропорту Норильска, следует из данных официального сайта авиапредприятия.

По информации онлайн-табло аэропорта, из-за метеоусловий не вылетели в Норильск самолеты из Москвы, Новосибирска, Минеральных Вод, Красноярска и Хатанги. Также отменен вылет из Норильска рейсов в Москву, Сочи, Краснодар, Новосибирск, Хатангу и Красноярск.

По данным синоптиков, в настоящее время в Норильске и окрестностях -17 градусов, снег, юго-восточный ветер до 13 м/с.

Ранее сообщалось, что утром в среду из-за метели была закрыта дорога в норильский аэропорт для всех видов транспорта, кроме технологического. На устранении погодных последствий на трассе работает 10 единиц техники, 25 человек.