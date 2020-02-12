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12.02.20 07:16
Все авиарейсы отменены из-за метели в аэропорту Норильска
По информации онлайн-табло аэропорта, из-за метеоусловий не вылетели в Норильск самолеты из Москвы, Новосибирска, Минеральных Вод, Красноярска и Хатанги. Также отменен вылет из Норильска рейсов в Москву, Сочи, Краснодар, Новосибирск, Хатангу и Красноярск.
По данным синоптиков, в настоящее время в Норильске и окрестностях -17 градусов, снег, юго-восточный ветер до 13 м/с.
Ранее сообщалось, что утром в среду из-за метели была закрыта дорога в норильский аэропорт для всех видов транспорта, кроме технологического. На устранении погодных последствий на трассе работает 10 единиц техники, 25 человек.
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