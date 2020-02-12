Минтранс планирует запретить судимым за тяжкие преступления гражданам водить такси и автобусы

12.02.20 07:26

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Министерство транспорта РФ разработало законопроект, согласно которому со следующего года предлагается запретить судимым за тяжкие преступления гражданам работать таксистами и водителями общественного транспорта, сообщает в среду газета "Известия".

"Бывшим насильникам, убийцам и террористам с 2021 года могут запретить водить такси и общественный транспорт. Законопроект, в котором содержится эта норма, разработал Минтранс - необходимость его принятия в министерстве объясняют соображениями безопасности пассажиров", - говорится в публикации.

Как заявили изданию в пресс-службе правительства РФ, в июле документ планируется внести на рассмотрение в комиссию по законопроектной деятельности, а в октябре - в Госдуму. Инициативу готовы поддержать в большинстве парламентских фракций, уточняется в статье.

Опрошенные газетой эксперты также считают, что на такой закон давно существует запрос в обществе.

В случае принятия законопроекта юридические лица и индивидуальные предприниматели будут обязаны не допускать к управлению такси, автобусами, троллейбусами и трамваями граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование (если указанные преступления признаны тяжкими или особо тяжкими) и терроризм, пишут "Известия".