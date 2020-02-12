Гражданин Китая с коронавирусом выписан из больницы Забайкалья

12.02.20 07:30

Кадр с видео пресс-службы правительства Забайкалья

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Пациент краевой забайкальской инфекционной больницы из Китая, у которого был выявлен коронавирус, получил все необходимое лечение и покинул медицинское учреждение.

"Пациент, у которого был диагностирован коронавирус, в 11:55 выписан. Главный врач краевой клинической инфекционной больницы Сергей Юрчук сообщил, что несколько анализов подряд показали отсутствие вируса", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в ситуационном центре Забайкальского края.

При министерстве здравоохранения региона работает круглосуточная "горячая линия" по вопросам гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу.