Аэропорт Владивостока принимает самолеты в штатном режиме

12.02.20 08:27

© РИА Новости. Максим Блинов

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Туман во Владивостоке рассеялся, аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

"Аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе аэропорта Владивосток.

Как сообщалось, утром на Владивосток опустился густой туман. Из-за этого рейсы из Красноярска и Новосибирска задерживались, самолеты ушли на запасные аэродромы в Хабаровск. Задерживался рейс из Южно-Сахалинска, три из Хабаровска, один из Москвы.

Согласно онлайн табло, все рейсы, кроме 6210 компании S7 из Красноярска, прибыли в аэропорт Владивостока.