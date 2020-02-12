Карантин по ОРВИ в школах Тобольска продлили до конца недели

12.02.20 08:34

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Санитарно-противоэпидемическая комиссия Тобольска (Тюменская область) приняла решение о продлении карантина по ОРВИ в школах города, сообщает городской комитет образования.

В частности, карантин в школах, которые были закрыты на минувшей неделе и в начале этой, продлится по 17 февраля включительно.

Ранее сообщалось, что карантин в школах Тюмени продлен до 15 февраля. Кроме того, из-за роста ОРВИ школьники в Заводоуковске не учатся до 12 февраля включительно, Ялуторовска - до 17 февраля.