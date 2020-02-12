Штат "АвтоВАЗа" сокращается семь лет подряд

12.02.20 08:51

© РИА Новости. Игорь Агеенко

12 февраля. Interfax-Russia.ru - АО "АвтоВАЗ" в 2019 г. сократило численность сотрудников на 8%, до 35,028 тыс. человек, пишут "Ведомости".

По данным издания, данные о численности сотрудников компании содержались в презентации ее президента Ива Каракатзаниса, показанной им на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

В презентации также говорилось о сокращении в 2019 г. производства автомобилей. "На заводе в Тольятти оно упало на 8,7% - до 413 тыс. машин. В презентации это объясняется прежде всего снижением заказов от партнеров, ведь помимо Lada здесь производятся автомобили Renault и Datsun. Выпуск на заводе в Ижевске, где производятся автомобили семейства Lada Vesta, снизился на 2,2% - до 128 тыс. шт.", - указывает газета.

В "АвтоВАЗе" изданию сказали, что снижение численности сотрудников в 2019 г. произошло за счет естественной убыли: выхода сотрудников на пенсию, увольнения по собственному желанию и других причин.

"Снижение численности сотрудников "АвтоВАЗа" продолжается уже семь лет подряд. Ранее компании неоднократно приходилось сокращать сотрудников. Наиболее массовые сокращения происходили в 2008-2009 и 2014-2015 гг. В 2008-2009 гг. численность персонала сократилась примерно на 30 тыс. человек, в 2014-2015 гг. - более чем на 20 тыс. человек", - отмечают "Ведомости".

Как заявил газете председатель профсоюза автозавода Сергей Зайцев, о планах по изменению численности и производства на 2020 г. ему не известно. Представитель "АвтоВАЗа", в свою очередь, сказал, что сокращений персонала не планируется, продолжится набор в службу инжиниринга предприятия, штат которой за последние три года пополнило 1,1 тыс. новых специалистов. Говоря о производстве, представитель компании отметил, что "АвтоВАЗ" "будет гибко реагировать на объемы рынка".

В 2017-2018 гг. российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей рос двузначными темпами, восстанавливаясь после двукратного падения в 2013-2016 гг. В 2019 г. рынок вновь снизился - на 2,3%. Ассоциация европейского бизнеса ожидает снижения авторынка РФ на 2,1%, до 1,72 млн шт., в 2020 г.

По данным АЕБ, продажи машин Lada в РФ в 2019 г. выросли всего на 0,6%, до 362,356 тыс. машин.