Более 100 школ закрыты в Кузбассе из-за эпидемии ОРВИ

12.02.20 09:01

© РИА Новости. Алексей Владыкин

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу на 17% стало причиной закрытия на карантин школ и детских садов в нескольких населенных пунктов Кузбасса, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону в среду.

"В Белово, Мыски и поселке городского типа Краснобродский все школы на карантине минимум на семь дней или до особого распоряжения. Эпидемиологический порог по области превышен на 17%", - сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что за прошлую неделю было зарегистрировано 23 тыс. обращений к медикам с гриппом и ОРВИ, рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.

В пресс-службе департамента образования по Кузбассу агентству сообщили, что всего в регионе полностью закрыты 132 школы и еще 21 школа частично. Также закрыты восемь детских садов, еще 49 частично.

Как сообщалось, с начала недели на карантин были закрыты все школы города Кемерово.