Возобновлено движение по участку федеральной трассы Адлер - Красная поляна

12.02.20 09:14

© РИА Новости. Виталий Тимкив

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Авария на сочинской электроподстанции "Ахштырь", которая стала причиной закрытия трех автомобильных тоннелей и участка федеральной трассы Адлер - Красная Поляна, ликвидирована.

"Энергетики восстановили электроснабжение на электроподстанции "Ахштырь" после ее возгорания во вторник", - сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор "Черноморье" в среду.

"С 06:12 мск среды на всем протяжении федеральной автодороги Адлер - Красная Поляна автодвижение открыто. Электроснабжение восстановлено на всех участках трассы в полном объеме", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, авария на электроподстанции "Ахштырь" стала причиной закрытия трех автомобильных тоннелей и участка федеральной трассы Адлер - Красная Поляна в Сочи.