Комсомольск-на-Амуре получит более 120 млн руб. дополнительно на благоустройство дворов

12.02.20 09:19

© РИА Новости. Илья Питалев

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Федеральный центр выделит 124,1 млн рублей дополнительно на благоустройство 50 дворовых территорий в 2020 году, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

Отмечается, что дворы благоустроят в Ленинском и Центральном районах города, в том числе в отдаленных микрорайонах - Менделеево, Парус, Таежный и Сортировочный, откуда поступает больше всего жалоб от населения. "Запланированы ремонт дворовых подъездов и проездов, парковочных карманов, обустройство систем водоотведения, окантовка бортового камня, а также корчевание и обрезка попавших в зону ремонтных работ зеленых насаждений. работы на всех объектах завершат до конца 2020 года", - сказано в сообщении.

По информации министерства экономического развития края, решение о выделении средств на ремонт дворовых территорий Комсомольска-на-Амуре было принято на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, которое провел вице-премьер РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Предложения о предоставлении государственных средств на развитие социальной инфраструктуры города президентского внимания были подготовлены правительством региона совместно с администрацией Комсомольска-на-Амуре. Мы и дальше продолжим работу по привлечению федерального финансирования на благоустройство дворовых территорий, в том числе и в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города", - отметили в Минэкономразвития края.

Всего на Дальнем Востоке определено 58 центров экономического роста, которые охватывают 6,6 млн населения макрорегиона, что составляет 81% от численности всех дальневосточников.

На территории Хабаровского края развиваются 5 центров экономического роста, которые охватывают 81,4 % численности населения края. В период 2018-2020 гг. в рамках плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края из федерального бюджета на развитие социальной инфраструктуры края выделено 8,8 млрд рублей. Федеральные средства направлены на строительство 4 объектов здравоохранения, 4 спортивных объектов, приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре, а также на создание инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков в рамках программы "Дальневосточный гектар".