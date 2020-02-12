Более 700 соцучреждений в Красноярском крае получат скоростной интернет в нынешнем году

12.02.20 09:23

© РИА Новости. Максим Богодвид

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Программа создания цифровой инфраструктуры связи в социальных учреждениях Красноярского края охватит в нынешнем году более 700 школ, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и сельсоветов, сообщил журналистам в среду министр цифрового развития региона Николай Распопин.

"Более 700 учреждений в этом году должны быть подключены, в прошлом году было подключено 525 таких учреждений. Это каналы связи в школах, если мы говорим про город - 100 мегабит, если про село - 50 мегабит, ФАПы - это 10 мегабит, подключение сельсоветов - тоже до 10 мегабит", - сказал Распопин.

Он также отметил, что в прошлом году услуги связи в рамках программы "Цифровая экономика" впервые получили 11 тыс. человек в 38 населенных пунктах региона, где ранее не были ни мобильной связи, ни интернета.

Всего за два года в рамках данной программы в регионе к услугам связи подключили более 60 населенных пунктов, в нынешнем году планируется подключить более 30.

"18 антенно-мачтовых сооружений нам необходимо для этого построить, на сегодняшний день уже идет процесс подписания соглашений с муниципалитетами. Надеюсь, что в феврале-марте мы эти соглашения подпишем, и в строительный сезон выйдем в полной готовности по подключению этих населенных пунктов", - сообщил министр.

На мероприятия по программе "Цифровая экономика" до 2021 года из федерального бюджета Красноярский край получил 2,1 млрд рублей. Также около 100 млн рублей регион ежегодно тратит на данную программу. Она рассчитана на три года, за это время к услугам связи должны быть подключены более 2,2 тыс. учреждений.