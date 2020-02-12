На Южных Курилах за два года собираются построить 30 тыс. кв. метров жилья

12.02.20 09:25

© РИА Новости. Андрей Шапран

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Почти 30 тыс. кв. м жилья собираются возвести в 2020-2021 годах на островах Кунашир и Шикотан в рамках ФЦП "Курилы" и расселить там аварийный жилфонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, сообщается на сайте правительства Сахалинской области.

"Планируется расселить на Шикотане около 12 тыс. кв. м аварийного жилья. Для этого необходимо построить 16 домов. Всего за два года в Южно-Курильском городском округе (на островах Шикотан и Кунашир) будет построено около 30 тыс. кв. метров жилья. Этого хватит, чтобы закрыть потребность в расселении всех домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года", - говорится в сообщении.

11 февраля в селе Малокурильское (Шикотан) 47 семей из аварийного жилфонда получили ключи от квартир в двух новых трехэтажных домах.

В селе Отрада (о. Кунашир) 12 февраля в эксплуатацию ввели 8 многоквартирных домов, где ключи получили 129 семей работников культуры и спорта, медики, учителя, военнослужащие, пограничники и семьи из аварийного жилья.

В текущем году в рамках ФЦП "Курилы" на Кунашире и Шикотане собираются возвести 17 тыс. квадратных метров жилья, основное его количество пойдет на расселение ветхого и аварийного жилфонда.

ФЦП "Курилы" утверждена правительством РФ в августе 2015 года. Срок ее действия - 2016-2025 годы, запланированные инвестиции на этот срок - около 80 млрд рублей из федеральной казны, бюджета Сахалинской области и средств частных инвесторов.

ФЦП подразумевает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения Курильских островов.