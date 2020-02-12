Более 30 домов расселили по программе реновации в Москве за два года

12.02.20 09:49

© РИА Новости. Антон Денисов

12 февраля. Interfax-Russia.ru - С начала программы реновации полностью завершено переселение 31 дома, сообщили в среду в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"С момента заселения первого дома по программе реновации в районе Северное Измайлово на 5-ой Парковой улице, которое началось в феврале 2018 года, на сегодняшний день полностью завершено переселение 31 дома по программе реновации. Жители получили новое комфортное жилье в новостройках", - отметил глава ведомства Сергей Лёвкин.

По его словам, 17 многоквартирных домов уже снесены по технологии "умного сноса", еще 14 полностью отселены.

Более 5,4 тысяч жителей из полностью расселенных домов в разных округах Москвы переехали в новое жилье.

"Кроме того, порядка 9 тысяч человек переехали в новостройки из домов, в которых еще продолжается переселение. На сегодняшний день по 14-ти полностью отселенным домам префектурами административных округов принимается решение о выводе объектов из эксплуатации", - отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего на данный момент правообладателями квартир в новостройках стали более 14 тыс. участников программы реновации.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 июня 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 173 дома. В адресный перечень программы на данный момент входит 431 "стартовая" площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв.м жилья.

По итогам 2019 года около 22 тыс. участников программы реновации переехали в новые дома либо находятся в процессе переезда. В этом году планируется начать переселение еще более 15 тыс. жителей.