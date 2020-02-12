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12.02.20 09:52
Налоговики Тюменской области в 2019г увеличили перечисления в бюджеты РФ на 8%
В том числе 58,2 млрд рублей перечислено в федеральный бюджет (рост на 16,2%), в бюджет Тюменской области - 87,9 млрд рублей (рост на 3,4%).
Согласно сообщению, рост поступлений за 2019 год отмечается по налогу на прибыль (на 14%), страховым взносам (на 10,3%), а также по земельному (на 5,2%), транспортному (на 55,4%) и налогу на имущество физических лиц (на 46,3%).
В 2019 году налоговые органы области собрали также около 72,4 млрд рублей страховых взносов.
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