Роспотребнадзор: новых случаев инфицирования коронавирусом в России нет

12.02.20 10:08

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

12 февраля. Interfax-Russia.ru - В России не зарегистрировано новых фактов заражения коронавирусом Covid-19 (2019-nCoV), таких случаев по-прежнему два, сообщает Роспотребнадзор.

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в среду.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 44,6 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,1 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В больницах КНР в настоящее время проходит курс лечения 38,8 тыс. человек, состояние 8,2 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 4,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

В России сообщалось лишь о двух случаях выявления коронавирусной инфекции - "китайский" вирус был обнаружен в конце января у двух граждан КНР: студентки в Тюменской области и мужчины в Забайкальском крае. Оба они выписаны из российских больниц на этой неделе, заболевание протекало у них в легкой форме.