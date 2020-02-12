Аэропорт Усинска третьи сутки закрыт после аварийной посадки самолета

12.02.20 10:17

© РИА Новости. Максим Блинов

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Аэропорт Усинска (Коми), где в воскресенье совершил жесткую посадку "Боинг-737", в среду по-прежнему закрыт, сообщили "Интерфаксу" в справочной службе воздушной гавани.

"Пока закрыт", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что самолет убран с взлетно-посадочной полосы.

Как сообщалось, в понедельник и вторник аэропорт был закрыт.

В воскресенье самолет компании "ЮТэйр", выполнявший рейс из Москвы в Усинск (UT 595), при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего продолжил движение на фюзеляже. По данным СКР, у самолета подломились шасси.

На борту находились 100 человек, 94 из которых - пассажиры. Пострадавших в результате инцидента нет, два человека обратились в санчасть самостоятельно. Экипаж и пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.

Как сообщали в "ЮТэйр", аварийную посадку могло спровоцировать резкое изменение ветра. В Росавиации в числе предварительных причин называли проблемы с шасси.

По факту инцидента СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Кроме того, Уральская транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании "ЮТэйр" на соблюдение законодательства о безопасности полетов.