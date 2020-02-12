Росздравнадзор: в Приморье нет острой нехватки защитных масок

12.02.20 10:24

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Специалисты не отмечают острого дефицита медицинских масок в аптеках Приморского края, граничащего с КНР, где произошла вспышка коронавируса, ожидается очередная масштабная поставка средств защиты.

"Острой нехватки защитных масок на территории Приморского края нет", - сообщила пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на территориальное управление Росздравнадзора.

Все случаи, когда была зафиксирована нехватка товаров в розничной продаже, объясняются высоким и даже ажиотажным спросом населения, особенно во Владивостоке, уточняет пресс-служба.

В ближайшее время ожидается крупная поставка масок в регион.

"На выходных оптовые поставщики ожидают еще одну партию масок: более 220 тысяч штук, которую планируется направить как в медучреждения края, для поддержания запаса, так и в розничную продажу", - добавили в Росздравнадзоре.

Учреждения здравоохранения Приморья также не испытывают дефицит в средствах защиты, у них в запасе есть более 530 тысяч защитных масок.

Как сообщалось, ранее в аптеках Владивостока защитные маски раскупали очень быстро. Поступавшие новые партии были небольшими.

Росздравнадзор не отмечал острого дефицита медицинских масок в аптеках Приморья, однако, достаточный запас этих защитных средств был не везде.

В управлении Росздравнадзора открыта "горячая линия", на которую можно сообщить о фактах завышения цен на лекарства, отсутствии медицинских изделий.