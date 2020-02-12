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12.02.20 10:37

Несколько площадок выделены на Камчатке для строительства жилья по "Дальневосточной ипотеке"

© РИА Новости. Сергей Венявский
12 февраля. Interfax-Russia.ru - С началом реализации программы "Дальневосточная ипотека" у строительного комплекса Камчатки появилась перспектива, заявил в среду журналистам губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Илюхин отметил, что коммерческого жилья в регионе немного. В крае ранее работали пять программ, направленных на переселение людей из ветхого и аварийного жилья, а также "сейсмики".

"Во втором полугодии 2019 года у нас завершилось финансирование по некоторым программам. Конечно, строительный комплекс волновала перспектива. Сейчас у строителей эта перспектива появилась", - сказал глава региона.

По его словам, в регионе определен ряд площадок, на которых в этом году начнется строительство нового жилья.

"В краевом центре это улицы Пограничная, Кутузова, Ломоносова. Еще несколько точек определены в городе Елизово. Со своей стороны, мы намерены максимально упростить прохождение всех необходимых процедур, чтобы строители могли в течение уже этого года предоставить на рынок жилищные метры. Для этого у нас есть все условия. Необходимо отметить, что особое внимание в этой работе стоит уделить недопущению каких-либо спекулятивных моментов со стоимостью квартир. Мы будем эту ситуацию контролировать и, при необходимости, принимать меры: разумеется, в рамках правового поля", - сказал Илюхин.

Всего участие в программе "Дальневосточная ипотека" на территории Камчатского края принимают 11 кредитных организаций. По последним данным, они приняли более 100 заявок от жителей региона, желающих получить ипотеку под 2%. Более половины заявок одобрено. 10 февраля банк ВТБ выдал молодой семье первую на Камчатке "Дальневосточную ипотеку".

Как сообщалось, программа "Дальневосточная ипотека" реализуется по поручению президента страны Владимира Путина. Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар". Программа рассчитана до конца 2024 года. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке в возрасте не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет (для получателей гектара возрастных ограничений нет). Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО.

Максимально возможная сумма кредита - 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости, срок кредитования - до 20 лет. Еще одним условием является обязательная прописка в приобретаемой квартире или доме в течение девяти месяцев с момента оформления права собственности. Сохранять прописку нужно не менее пяти лет с даты выдачи кредита.

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