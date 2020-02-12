Москвичи сдали в переработку рекордное число новогодних елей

12.02.20 10:39

© РИА Новости. Виталий Белоусов

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Акция "Елочный круговорот", впервые организованная в январе 2016 года, набирает популярность среди москвичей, заявил мэр столицы Сергей Собянин в среду.

"Акция начиналась с одного пункта приема на территории экоцентра "Битцевский лес" и 500 сданных елок. В 2018 и 2019 гг. было открыто около 400 пунктов приема и собрано, соответственно, 7 тыс. и 27 тыс. новогодних деревьев", - написал Собянин на личном сайте.

По его словам, 2020 год стал рекордным: в 416 пунктов приема москвичи принесли свыше 46 тыс. елей.

"Лидером в этом важном деле является Южный округ, жители которого позаботились о грамотной утилизации 11 233 лесных красавиц. В первой пятерке также Северо-Западный (5 800 елей), Юго-Западный (5 762), Северо-Восточный (3 675) и Восточный (3 417) округа", - уточнил Собянин.

Он напомнил, что с помощью специальной дробилки собранные деревья перерабатываются в щепу, которой посыпают вольеры для животных в зоопарке и дорожки в парках. Также ее используют для мульчирования деревьев.

""Елочный круговорот" продлится до конца февраля", - добавил мэр.