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12.02.20 10:45

Жителям Подмосковья предложат оценить качество услуг связи

© РИА Новости. Григорий Сысоев
12 февраля. Interfax-Russia.ru - Опрос о качестве услуг связи стартовал на интернет-портале "Добродел", сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

"По 10 марта 2020 года в Московской области комитет (...) проводит на портале "Добродел" онлайн-опрос потребителей "О качестве услуг организаций связи в Московской области", - говорится на сайте органа местного самоуправления.

Участникам опроса предлагают оценить количество операторов связи, уровень тарифов операторов, покрытие сети.

Опрос проводится для последующей организации работы по повышению уровня удовлетворенности населения услугами связи.

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