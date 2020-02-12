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12.02.20 10:45
Жителям Подмосковья предложат оценить качество услуг связи
"По 10 марта 2020 года в Московской области комитет (...) проводит на портале "Добродел" онлайн-опрос потребителей "О качестве услуг организаций связи в Московской области", - говорится на сайте органа местного самоуправления.
Участникам опроса предлагают оценить количество операторов связи, уровень тарифов операторов, покрытие сети.
Опрос проводится для последующей организации работы по повышению уровня удовлетворенности населения услугами связи.
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