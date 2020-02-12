Граждане КНР, находящиеся на карантине в Екатеринбурге, чувствуют себя хорошо

12.02.20 10:51

© РИА Новости. Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Все находящиеся в обсерваторе Екатеринбурга граждане Китая чувствуют себя хорошо, температуры и признаков ОРВИ ни у кого нет, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

"Нет, все хорошо", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Урал".

Состояние здоровья граждан Китая, изолированных в общежитии на территории бывшего Богдановичского фарфорового завода, на утро среды также хорошее, сообщили агентству в администрации Богдановича.

"Все в порядке", - сказал представитель администрации, говоря о состоянии здоровья граждан Китая.

Как сообщалось, свердловские власти в рамках мер по недопущению распространения коронавируса создали на базе оздоровительного центра "Бодрость" в Екатеринбурге площадку для двухнедельного "обсервационного контроля" над гражданами Китая. В начале февраля туда поступили 64 человека, в том числе двое детей. Медики обследовали всех на коронавирус, ни у кого на данный момент заболевание не выявлено.

Также в начале февраля 70 граждан Китая, которые вернулись на работу в Богданович после отпуска на родине, были изолированы на 14 дней по месту жительства, в общежитии. Их постоянно наблюдают медики.