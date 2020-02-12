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12.02.20 11:03

Законопроект о значимых интернет-ресурсах отправлен на доработку

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
12 февраля. Interfax-Russia.ru - Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в среду официально вернул депутату Антону Горелкину законопроект о значимых интернет-ресурсах.

Ранее Горелкин направил в комитет соответствующее письмо, в котором сослался на 112 статью регламента Госдумы, которая позволяет вернуть автору законопроект на доработку. Горелкин также выразил готовность учесть замечания и предложения по законопроекту с целью его доработки до рассмотрения Госдумой в первом чтении.

"В моем случае так выглядит выбор между личными амбициями с одной стороны, и интересами индустрии, государства и общества - с другой", - так Горелкин тогда прокомментировал свое решение в телеграм-канале.

Он также напомнил, что законопроект поддержан кабинетом министров, и при доработке обещал учесть замечания и предложения положительного правительственного отзыва.

Проект закона, внесенного в Думу 26 июля Горелкиным (фракция "Единая Россия"), определяет, что "сайт и (или) страница сайта в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях, находящихся на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Предусматривалось, что основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юрлицо или гражданин РФ, при этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивалась 20% голосующих акций.

Позднее правительство в своем отзыве на законопроект Горелкина рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах на уровне менее 50% голосующих акций.

После того, как законопроект Горелкина был в прошлом году внесен в Госдуму, совет директоров "Яндекса" (MOEX: YNDX) 18 ноября представил новую схему корпоративного управления. Главным нововведением стало создание некоммерческого "Фонда общественных интересов" и передача ему "золотой акции" "Яндекса" от Сбербанка (MOEX: SBER).

В материалах к собранию акционеров говорилось, что реструктуризация и создание фонда связано, в частности, с опасениями государства по поводу иностранного влияния на крупные интернет-компании и вытекающими из этого рисками для них.

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