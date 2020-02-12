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12.02.20 11:10
Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" стартовал в Сочи
Соорганизаторами конкурса выступают АНО "Россия - страна возможностей" и Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).
По словам генерального директора АНО "Россия-страна возможностей" Алексея Комиссарова, всего на конкурс "Мастера гостеприимства" было подано более 21 тыс. заявок из 85 регионов России.
"В испытаниях 12 и 13 февраля участвуют жители 15 регионов, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты, связанные с индустрией туризма. Среди участников полуфинала больше всего краснодарцев - 72 человека. На втором месте ростовчане - 16, на третьем - москвичи (14 человек) Самый восточный регион - Забайкальский край - представляет один конкурсант", - рассказал он, выступая на церемонии открытия.
Комиссаров отметил, что в конкурсе участвуют представители абсолютно всех сфер индустрии туризма.
В полуфинале участникам предстоит решать индивидуальные и групповые аналитические задания, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих и коммуникационных мероприятиях с приглашенными экспертами.
"Одно из условий выхода в полуфинал конкурса - разработка авторского проекта, связанного с индустрией туризма. За время дистанционного этапа участники представили 1567 инициатив в сфере гостеприимства. Они будут оцениваться экспертами. Лучшие из участников пройдут в финал", - сообщил наставник конкурса, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян.
Полуфиналы конкурса пройдут в феврале-марте еще в восьми городах России: Туле, Пятигорске, Самаре, Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске.
"По итогам полуфиналов лишь 200 полуфиналистов будут приглашены на финальные испытания и только 50 получат звание "Мастера гостеприимства", - напомнил Алексей Комиссаров.
Руководитель конкурса Евгений Малыгин добавил, что в финале будут разыграны гранты на реализацию проектов, сертификаты на обучение в Сколково, в школе туризма Travel Business School и в других академиях. 50 человек смогут принять участие в программе наставничества. Кроме того, все финалисты могут получить приглашения пройти стажировки в ведущих компаниях и организациях.
Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Цель проекта - раскрытие потенциала профессионалов, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.
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