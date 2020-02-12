Убийцу Немцова переведут из иркутской колонии в тюрьму на три года

12.02.20 11:30

© РИА Новости. Алексей Филиппов

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Куйбышевский районный суд Иркутска удовлетворил представление начальника исправительной колонии N 3 о переводе в тюрьму Заура Дадаева, осужденного за убийство политика Бориса Немцова, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в суде в среду.

"Из исправительной колонии строгого режима в тюрьму на срок три года с отбыванием оставшегося срока наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда.

Постановление суда не вступило в законную силу, оно обжаловано в Иркутском областном суде, отметил собеседник агентства.

В облсуде агентству сообщили, что апелляционная жалоба на это судебное решение поступила к ним сегодня, 12 февраля.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года назначил Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Немцова, наказание в виде 20 лет лишения свободы. Фигуранты, признанные присяжными соучастниками убийства, получили сроки от 11 до 19 лет.

В настоящее время все осужденные отбывают наказания в различных исправительных колониях.

Дадаев был этапирован в колонию строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске (ИК-3).

В сентябре 2018 года Дадаева из-за злостного нарушения порядка перевели на один год из иркутской колонии N3 в исправительную колонию N2 в Ангарске, где поместили в единое помещение камерного типа.