Уголовное дело о халатности возбудили в Керчи после заселения сирот в "ледяной дом"

12.02.20 11:39

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Чиновник из Керчи стал фигурантом уголовного дела из-за предоставления детям-сиротам квартир в новостройке без отопления, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма в среду.

"Администрацией города за счет средств бюджета приобретены жилые помещения, не отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, не обеспеченные газоснабжением и отоплением", - говорится в пресс-релизе.

Впоследствии должностное лицо управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Керчи, не убедившись в том, что многоквартирный дом соответствует требованиям, заключило договоры социального найма жилых помещений с 25 детьми-сиротами, отмечается в сообщении.

Прокуратура Керчи направила материалы проверки в следственный отдел по городу ГСУ СКР. В результате возбуждено дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, причинившее особо крупный ущерб).

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в начале года детям-сиротам торжественно вручили ключи от квартир, расположенных в новом многоэтажном доме в Керчи. Однако они не могут вселиться в квартиры, поскольку там отсутствует отопление и есть ряд недостатков. Пострадавшие обратились с жалобой в редакции.