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12.02.20 11:42

Брошенного в московском метро младенца поместят в социальное учреждение

© РИА Новости. Александр Кондратюк
12 февраля. Interfax-Russia.ru - Найденный в переходе станции столичного метрополитена ребенок доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное, сообщила пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы в среду.

"Малыша сразу доставили в больницу. Сейчас его обследуют врачи и проводят весь необходимый комплекс лечебных и диагностических мероприятий", - говорится в сообщении.

По информации департамента, после выписки из больницы ребенок будет направлен в учреждение соцзащиты.

"Его обеспечат всем необходимым. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы", - заявили в пресс-службе.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что правоохранительные органы ведут розыск женщины, которая оставила ребенка в переходе рядом с метро "Парк Победы".

"Ребенок сейчас находится в больнице. Видеокамера зафиксировала женщину, которая его оставила, ведутся розыскные мероприятия", - сказала Ярославская "Интерфаксу" в среду.

Со своей стороны, представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что по факту обнаружения младенца проводится доследственная проверка.

"По данным следствия, 12 февраля вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района Москвы, сотрудник московского метрополитена обнаружил на снегу мальчика на вид 2-3 месяца", - сказала Иванова.

Она отметила, что ребенок незамедлительно был госпитализирован в одну из детских городских больниц, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"В настоящее время устанавливаются родственники мальчика", - сказала Иванова.

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