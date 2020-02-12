Комитет ГД поддержал ограничение иностранного участия в СМИ и информресурсах

12.02.20 11:44

© РИА Новости. Владимир Трефилов

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в целом выступает в поддержку государственной политики по ограничению иностранного участия в СМИ и информационных ресурсах, заявил председатель комитета Александр Хинштейн.

"В целом госполитика, направленная на национализацию (ограничение иностранного участия - ИФ) и средств массовой информации, и информационных ресурсов, комитетом поддерживается, а дальше все зависит от конкретных деталей и техники исполнения", - сказал Хинштейн журналистам в среду.

Ранее в среду комитет отправил депутату Антону Горелкину на доработку законопроект о значимых интернет-ресурсах. Проект закона был внесен в Думу 26 июля 2019 года.

Инициатива определяет, что "сайт и (или) страница сайта в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях, находящихся на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Предусматривалось, что основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ, при этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивалась 20% голосующих акций.

Позднее правительство в своем отзыве на законопроект Горелкина рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах на уровне менее 50% голосующих акций.

После того, как законопроект Горелкина был в прошлом году внесен в Госдуму, совет директоров "Яндекса" 18 ноября представил новую схему корпоративного управления. Главным нововведением стало создание некоммерческого "Фонда общественных интересов" и передача ему "золотой акции" "Яндекса" от ПАО Сбербанк.

В материалах к собранию акционеров говорилось, что реструктуризация и создание фонда связано, в частности, с опасениями государства по поводу иностранного влияния на крупные интернет-компании и вытекающими из этого рисками для них.