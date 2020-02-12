Подмосковные дома культуры исследуют студенты Амстердамской архитектурной академии

12.02.20 11:55

Фото с сайта Музейно-выставочного центра г. Реутов

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Студенты и преподаватели лучшей архитектурной школы Голландии Academie van Bouwkunst и Московского архитектурного института проведут выездной семинар в подмосковном Реутове в рамках международного исследования "Идентичность в типовом", сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

"Работа этой международной команды имеет большое значение, привлекая внимание к проблеме создания и реконструкции культурно-образовательных центров и креативных пространств в городах. Исследование помогает выяснить нужды районов и существующие инициативы самих жителей, заинтересованных в улучшении городской среды и развитии социокультурной функции", - цитирует главного архитектора Московской области Александру Кузьмину пресс-служба.

При поддержке Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области команда нидерландских и московских студентов-архитекторов поедет в Реутов изучать культурное и промышленное наследие в рамках работы над концепцией нового культурного центра города.

Исследование "Идентичность в типовом" было начато в 2018 году в Воронеже, где студентами под руководством преподавателей Амстердамской Архитектурной Академии Алексея Боева и Дарьи Наугольновой были разработаны концепции перепрофилирования нескольких домов культуры. Эти идеи легли в основу проведенной позднее реновации городского Дворца культуры.

В подмосковном Реутове участники исследовательского семинара планируют посетить Реутовскую мануфактуру, Дом культуры "Мир", детский технопарк "Изобретариум" и действующие промышленные производства, составляющие важный пласт городской идентичности и исторической застройки.